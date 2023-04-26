Şevval Şahin yoga yaptı, o hallerini gören takipçileri yorum yağdırdı! "Tüm çakralarımızı açtın güzelim" Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in yoga yaptığı anları paylaşması üzerine, takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Pembe taytıyla poz veren Şahin, güzelliğiyle de mest etti.

Ünlü model Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak kariyerinde çıkış yakaladı. Londra'da moda eğitimi alan Şahin, Türkiye güzeli olmasının ardından adından söz ettirmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan ünlü model, spor yaptığı andan paylaşım yaptı. Şevval yogada Instagram hesabından yoga yaparken pozlarını yayınlayan Şevval Şahin, pembe taytıyla esnedi. "Namaste" notunu düşen Şahin, peş peşe verdiği pozlarla fiziğini sergiledi. Ünlü modeli gören takipçileri, beğenmeden geçemezden güzelliğine de yorum yağdı.