Şevval Şahin yoga yaptı, o hallerini gören takipçileri yorum yağdırdı!

Ünlü Şevval Şahin, 2018 birincisi olarak kariyerinde çıkış yakaladı.

Londra'da moda eğitimi alan Şahin, Türkiye güzeli olmasının ardından adından söz ettirmeye devam ediyor.

23 yaşındaki Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan ünlü model, spor yaptığı andan paylaşım yaptı.

Şevval yogada

Instagram hesabından yoga yaparken pozlarını yayınlayan Şevval Şahin, pembe taytıyla esnedi.

Şevval Şahin yoga yaptı, o hallerini gören takipçileri yorum yağdırdı!

"Namaste" notunu düşen Şahin, peş peşe verdiği pozlarla fiziğini sergiledi.

Şevval Şahin yoga yaptı, o hallerini gören takipçileri yorum yağdırdı!

Ünlü modeli gören takipçileri, beğenmeden geçemezden güzelliğine de yorum yağdı.

Şevval Şahin yoga yaptı, o hallerini gören takipçileri yorum yağdırdı!
Şevval Şahin yoga yaptı, o hallerini gören takipçileri yorum yağdırdı!