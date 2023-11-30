Seyirciler şokta! 29 Kasım MasterChef eleme adayı bakın kim oldu

ensonhaber.com
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star, 29 Kasım akşamı yine büyük bir heyecana sahne oldu.
Bu bölümde, yarışmacılar Tayland mutfağının zorlu sınavına tabi tutuldu ve mücadeleleri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.
Dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir rekabet yaşandı ve kırmızı takım bir kez daha dokunulmazlığı elde etti.
Oyunu kaybeden mavi takım ise, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oynadı.
Gecenin sonunda ise bir yarışmacı daha eleme potasına girdi.
MasterChef eleme adayı belli oldu
Bireysel dokunulmazlığı Batuhan’ın kazanmasının ardından, yarışmacılar arasında oylama yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda Dilara eleme potasına girdi. Böylelikle bu haftaki eleme adayları Tolga ve Dilara oldu.