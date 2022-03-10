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- Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı
Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 23:40
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, renkli hayatıyla da magazin gündemini meşgul ediyor.
31 yaşındaki Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine gündem olmayı başardı.
ÇIRILÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI
Uzun süredir Miami'de olan bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, İstanbul'a döndü.
Kaldığı otelin havuz başında objektif karşısına geçen Subaşı, sansürsüz çıplak pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yayınladığı fotoğraf ile gündeme bomba gibi düşen fenomen isim, olay yaratan fotoğrafı bir süre sonra kaldırdı.
Subaşı, daha sonra aynı fotoğrafı hikayesinde paylaşıp Türkçe ''İhtiyacım olan her şey zaten içimde'' anlamına gelen ''Everything I need is already within me'' notunu düştü.