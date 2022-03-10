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    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı

    Sık sık aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından çırılçıplak pozunu paylaştı. Subaşı, yayınladığı fotoğraf ile gündeme bomba gibi düştü.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 23:40
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    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, renkli hayatıyla da magazin gündemini meşgul ediyor.

    31 yaşındaki Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine gündem olmayı başardı.

    ÇIRILÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI

    Uzun süredir Miami'de olan bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, İstanbul'a döndü.

    Kaldığı otelin havuz başında objektif karşısına geçen Subaşı, sansürsüz çıplak pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Yayınladığı fotoğraf ile gündeme bomba gibi düşen fenomen isim, olay yaratan fotoğrafı bir süre sonra kaldırdı.

    Subaşı, daha sonra aynı fotoğrafı hikayesinde paylaşıp Türkçe ''İhtiyacım olan her şey zaten içimde'' anlamına gelen ''Everything I need is already within me'' notunu düştü.

    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı #1

    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı #2

    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı #3

    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı #4

    Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Çırılçıplak pozunu paylaştı, sosyal medya alev aldı #5


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