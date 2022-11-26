Şeyma Subaşı'dan mısırlı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa poz! "Bu kadarı da pes!"

Şeyma Subaşı'dan mısırlı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa poz! "Bu kadarı da pes!"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şeyma Subaşı, herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez mısırlı sevgilisi Meedo ile dudak dudağa poz verip yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ağladığı fotoğraflarını yayınlayan Şeyme Subaşı, bu kez mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınladı.

Daha önce 2 kez ayrılıp barışan çift, evlilik yönünde ilerlemeye devam ediyor. Hatta yine geçtiğimiz günlerde Şeyme Subaşı, davetiyesini takipçileriyle paylaşmıştı.

Bir dönem yasaklı madde iddiaları ile oldukça başı ağrıyan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'yı göremediği dedikoduları da sosyal medyayı çalkalamaya devam ediyor.

Tüm bunların ardından 32 yaşındaki fenomen isim Şeyma Subaşı, 3 milyon takiipçisi bulunan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sevgilisiyle öpüştüğü anları yayınladı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, mısırlı sevgilisi Meedo'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Meedo'nun kucağına çıkan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle dudak dudağa poz verip sosyal medya hesabından yayınladı. Olumsuz yorumların önünü kesmek için de yorumları kısıtladı.

Subaşı, paylaşımının altına, "Sevgiden daha büyük bir şey var mı? Basit bir cevapla, minnettarım. Birine şükretmek, onu ya da seni yargılamamak demektir. Seni çok seviyorum ve bundan daha çok hayatımda olduğun için minnettarım, ortağım olarak, en iyi arkadaşım adamım olarak..." sözlerini ekledi.

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım dikkat çekti. Bu poza eleştiriler yağıyor. Ünlü çift şimdilerde evlilik hazırlıkları yapıyor.