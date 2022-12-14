Şifanur Gül'ün cesur pozları mest etti! 'Güzelliğin şifa gibi'

Şifanur Gül'ün cesur pozları mest etti! 'Güzelliğin şifa gibi'

Hayatımın Şansı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şifanur Gül, beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, seksapalitesiyle de göz kamaştırıyor.

Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi “Hayatımın Şansı” yayın hayatına başlıyor.

Başrollerini Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar ve Erkan Avcı'nın paylaştığı dizi, bekar bir annenin yaşam mücadelesini konu ediniyor.

Dizide başrol karakteri "Yonca"yı Şifanur Gül, canlandırıyor.

Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

Hikayesiyle oldukça etkileyici olan Hayatımın Şansı dizisinde oyunculuğu ile adından söz ettiren Şifanur Gül, merak konusu oldu.

İzleyiciler, Şifanur Gül hakkında bilgileri araştırmaya koyuldu.

Daha önce Çağatay Ulusoy ile birlikte Terzi isimli Netflix dizisinde başrol kadın oyuncusu olarak dikkat çeken Şifanur Gül, ekranların genç simalarından...

Instagram pozları mest etti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şifanur Gül, iddialı tarzıyla beğeni topluyor.

Üstelik Instagram'da 40 bini aşkın takipçisi bulunan Şifanur Gül, Kırmızı Oda dizisiyle öne çıktı.

Tiyatro oyunculuğu yapan genç yıldız, daha önce Uyanış Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar ve Sevdim Seni Bir Kere gibi yapımlarda boy gösterdi.

Doğal güzelliği ve Instagram pozlarıyla beğeni toplayan Şifanur Gül, dizi sektörünün yeni güzelleri arasında yerini almış görünüyor.