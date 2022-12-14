Petrol
81.37
0.86%
Euro
19.8389
0.12%
Dolar
18.6372
-0.03%
Altın
1.093
-0.34%
Borsa
5207
-0.94%
Bitcoin
338.425
0.29%
BTXN Coin
5.32
5.76%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Şifanur Gül'ün cesur pozları mest etti! 'Güzelliğin şifa gibi'

    Hayatımın Şansı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şifanur Gül, beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, seksapalitesiyle de göz kamaştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 15:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şifanur Gül'ün cesur pozları mest etti! 'Güzelliğin şifa gibi'

    Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi “Hayatımın Şansı” yayın hayatına başlıyor.

    Başrollerini Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar ve Erkan Avcı'nın paylaştığı dizi, bekar bir annenin yaşam mücadelesini konu ediniyor.

    Dizide başrol karakteri "Yonca"yı Şifanur Gül, canlandırıyor.

    Yonca, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

    Hikayesiyle oldukça etkileyici olan Hayatımın Şansı dizisinde oyunculuğu ile adından söz ettiren Şifanur Gül, merak konusu oldu.

    İzleyiciler, Şifanur Gül hakkında bilgileri araştırmaya koyuldu.

    Daha önce Çağatay Ulusoy ile birlikte Terzi isimli Netflix dizisinde başrol kadın oyuncusu olarak dikkat çeken Şifanur Gül, ekranların genç simalarından...

    Instagram pozları mest etti

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şifanur Gül, iddialı tarzıyla beğeni topluyor.

    Üstelik Instagram'da 40 bini aşkın takipçisi bulunan Şifanur Gül, Kırmızı Oda dizisiyle öne çıktı.

    Tiyatro oyunculuğu yapan genç yıldız, daha önce Uyanış Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar ve Sevdim Seni Bir Kere gibi yapımlarda boy gösterdi.

    Doğal güzelliği ve Instagram pozlarıyla beğeni toplayan Şifanur Gül, dizi sektörünün yeni güzelleri arasında yerini almış görünüyor.

    Şifanur Gül ün cesur pozları mest etti! Güzelliğin şifa gibi #1

    Şifanur Gül ün cesur pozları mest etti! Güzelliğin şifa gibi #2

     

     

    Şifanur Gül ün cesur pozları mest etti! Güzelliğin şifa gibi #3

    Şifanur Gül ün cesur pozları mest etti! Güzelliğin şifa gibi #4

    Şifanur Gül ün cesur pozları mest etti! Güzelliğin şifa gibi #5


    Walid Regragui: 40 yıl daha beklemek istemiyoruz
    Dünya Kupası

    Walid Regragui: 40 yıl daha beklemek istemiyoruz

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı!
    Medya

    12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı!

    Görüş Bildir