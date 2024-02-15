Şikayet yağıyordu! İnci Taneleri’nde yeni dönem; izleyiciler şaşıracak Heyecanla beklenen an geldi! BKM imzalı ve başrollerini ünlü isimlerin paylaştığı Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde yeni dönem başlıyor…

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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni bir döneme hazırlanıyor!

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan bu özel yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi usta oyuncuların bir araya geldiği dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Merakla beklenen 4. bölümde büyük sürprizler bizi bekliyor!

Azem Cihan'ın heyecanla beklediği buluşma planları, beklenmedik olaylarla dolu bir hal alacak gibi görünüyor. Bu bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu.

Azem oğluyla tanışıyor

İnci Taneleri bu akşam heyecan dolu sahneleri ekrana taşıyacak. Azem, uzun zamandır aradığı oğluna kavuşacak. Beklenmedik sürprizler izleyicileri şaşırtacak. Bakın ilk buluşma nasıl geçecek.

Öte yandan Dilber’le yakınlaşmaya başlayan Azem, Piraye’nin de ilgisini hissedecek. Azem bu karmaşık durumdan nasıl çıkacak? Dizi yeni bir döneme başlıyor.

İnci Taneleri dizisi bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.