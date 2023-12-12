Simge göbek dekolteli sahne kıyafetiyle olay yarattı! O pozlara yorum yağdı...

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Sahne tarzı ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz akşam sevenleriyle buluştu.
Ünlü şarkıcı konser sırasında rahatsızlanmasına rağmen bir süre ara verdikten sonra konserini tamamladı.
Konserin ardından hastaneye kaldırılan Simge, virüs kaptığını söyleyerek sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Simge konser pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Simge'nin iki farklı kostüm giydiği konser pozları kısa sürede binlerce beğeni topladı.
İşte Simge Sağın'ın o pozları...