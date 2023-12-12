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Simge göbek dekolteli sahne kıyafetiyle olay yarattı! O pozlara yorum yağdı...

Simge göbek dekolteli sahne kıyafetiyle olay yarattı! O pozlara yorum yağdı... Ünlü şarkıcı Simge Sağın geçtiğimiz akşam verdiği konserdeki kombiniyle izleyenleri mest etti. İşte ünlü ismin o pozları...