Sinem Kobal Selena'da birlikte oynadığı kardeşini paylaştı! 'Alakaları yok'

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşi bakın kim çıktı? İki kardeşi görenler, benzemediklerini söyledi.

Bir dönemin sevilen dizisi 'Selena' ile ünlenen oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla 2016 yılında nikah masasına oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer aldı.

2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, ikinci çocuk müjdesi verdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, Leyla adını verdikleri bir kız çocuğunu dünyaya getirdi.

Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Sinem Kobal ise geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutladı.

O anları sosyal medyada paylaşan güzel oyuncunun kardeşini görenler şaşkına döndü.

Selena'da birlikte oynamışlar...

Güzel oyuncunun kardeşi Kerem Kobal, bakın kim çıktı?

Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'ın Selena'da birlikte oynadığı ortaya çıktı.

İki kardeşin fotoğraflarını görenler ise 'Alakaları yok', 'Hiç benzemiyorsunuz' gibi yorumlar yaptı.