Sır perdesi aralandı! Yalı Çapkını dizisi o ünlünün hayatı çıktı: Meğer Seyran gerçekte… Star TV ekranlarının reyting rekortmeni Yalı Çapkını gerçek bir hikayeden esinlenmişti. Dizi, o ünlünün hayatı çıktı. Diziye ilham kaynağı olan ünlü isim, canlı yayında itiraf etti. Seyran karakteri aslında bakın hangi ünlüymüş…

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Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri ise Star TV'nin başarılı dizisi Yalı Çapkını, yeni sezona bomba gibi giriş yaptı.

Dizi ilk günden itibaren sıcak bir aşk hikayesi ve nefes kesen dramatik izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Yalı Çapkını dizisi 15 Eylül Cuma günü yeni sezonuyla izleyicilerle buluştu.

Dizi, yazar ve psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmış olup başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaşıyor.

Gerçek bir hikayeden esinlenen dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de, karakterlerin gerçek hayatta kime ait oldukları.

Sır perdesi sonunda aralandı. Ünlü isim canlı yayında açıkladı. Bakın Yalı Çapkını dizisi kimin hayatıymış…

Seyran karakterinin kim olduğu ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Armağan Çağlayan’ın Gör Beni adlı programına konuk oldu. Canlı yayında hayatını anlatan Safiye Soyman’ın yaşadıkları Yalı Çapkını dizisine benzetildi. Sosyal medyada Seyran karakterinin Safiye Soyman olduğu iddia ediliyor.

Safiye Sorman da zorla evlendirilmiş

Safiye Soyman, canlı yayında çocuk gelin olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani... Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim" dedi. Ünlü şarkıcı Soyman babasının hafız olduğunu belirterek "Babam, kız diyeceğine gelin desinler, dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim 'Bu çocuk gelin bakamıyorsanız ben bakayım' dedi. Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu beni evlendirdi.”