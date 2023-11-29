Türkiye'nin efsanevi yarışma programı Survivor'ın 2010 sezonunun unutulmaz şampiyonu Merve Oflaz, oyunculuk kariyerindeki muhteşem çıkışıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Yarışma, ona ilk kadın Survivor şampiyonu unvanını kazandırırken, ardından adını geniş kitlelere duyurduğu bir oyunculuk kariyerinin kapılarını araladı.
Bahar karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran güzel oyuncu, Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla seyircilerin beğenisini kazanarak, ekranlarda unutulmaz bir iz bıraktı.
Ünlü isim, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Sırt dekoltesi sosyal medyayı yıktı geçti
Merve Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Beline kadar inen sırt dekoltesiyle adeta parmak ısırttı.
Ünlü ismin cesur pozları takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kısa sürede binlerce beğeni geldi.