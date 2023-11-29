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Sırt dekoltesiyle mest etti! Merve Oflaz’dan yürek yakan pozlar "Yanacaksak yanalım"

Sırt dekoltesiyle mest etti! Merve Oflaz’dan yürek yakan pozlar "Yanacaksak yanalım" Survivor yarışma programıyla tanınan Merve Oflaz, pozlarıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Bu kez beline kadar inen sırt dekoltesiyle cesaretini konuşturdu. Pozlarına beğeni rekoru geldi.