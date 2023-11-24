Şok iddia! Dilan Polat'tan eşi Engin Polat'a telefon: "İntihar etmek istiyorum" Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı arayarak "İntihar etmek istiyorum" dediği iddiası gündeme bomba gibi düştü..

ensonhaber.com

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarının ardından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ortaya attığı iddia sosyal medyada gündeme oturdu.

Marmara Cezaevi'nde bulunan Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde kalan eşi Engin Polat ile yaptığı telefon görüşmesinde psikolojisinin çok bozulduğunu anlattığı aktarıldı.

İntihar etmek istiyorum

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre tutuklandıktan sonra farklı cezaevlerine nakledilen Dilan Polat ve Engin Polat arasındaki bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İsmail Saymaz'ın Sözcü'de yer alan haberine göre Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde bulunan eşi Engin Polat'ı telefonla arayarak "intihar etmek istiyorum" dedi.

Saymaz'ın bu iddiası sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İddiaya göre Dilan Polat’ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatları görüşmek için cezaevine gitti.