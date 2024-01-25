Somer Sivrioğlu, MasterChef'te en sinir olduğu isimleri açıkladı! İşte o iki isim...

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk olan Somer Sivrioğlu yarışma hakkındaki soruları yanıtladı.
Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı. Somer şefin bu açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu.
Somer Sivrioğlu "MasterChef'te en sinir olduğun yarışmacı kimdi?" sorusuna samimi bir şekilde cevap verdi.
MasterChef şampiyonlarından Serhat'a ilk başlarda gıcık olduğunu söyleyen Somer şef şu ifadelere yer verdi;
"İlk başlarda Serhat'a bayağı gıcık olmuştum. Çünkü geldi ukalalık yaptı falan ya ben çok rahat yaparım diye. Sonra tanıdıkça çok sevdim tabii."
Yarışmacılara sinir olmaktan ziyade potansiyellerinİ ortaya koyamamalarına kızdığını ifade eden Somer şef Güzide'nin yarışmanın başında bilerek elenmesine çok üzüldüğünü söyledi.