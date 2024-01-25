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Somer Sivrioğlu, MasterChef'te en sinir olduğu isimleri açıkladı! İşte o iki isim...

Somer Sivrioğlu, MasterChef'te en sinir olduğu isimleri açıkladı! İşte o iki isim... MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Somer şef yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti...