Son ses bağırdılar! O ünlüler İsrail'e öfke kustu: Kimler kimler yok ki... Gazze'nin peş peşe İsrail tarafından bombalanmasına sessiz kalmayan bazı ünlü isimler, tepki göstermeye başladı.

ensonhaber.com

Hamas güçlerinin 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na İsrail savaş durumuna geçtiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi adeta abluka altına aldı ve binlerce masumun ölümüne neden oldu.

Gazze'ye gelecek olan yardımları kesen ve hastaneleri dahi bombalayan İsrail'e bazı ünlü isimlerden de tepki geldi.

Bu isimlerin başında Filistin asıllı modeller Gigi ve Bella Hadid geliyor...

Gigi Hadid: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var

Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar ve Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüşmesi sonrası sessizliğini bozdu. "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" diyen Hadid, şu ifadeleri kullandı:

Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte" diye söze başlayan Hadid, "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var.



Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor.

"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirterek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtti.

"Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" diyen süper model, "Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır, ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" ifadesini kullandı.

Hadid, mesajını, "Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum" diye bitirdi.

Kardeşi Bella'nın tepkisi daha sert oldu

Bella Hadid, açıklamasına şu sözlerle devam etti;

Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!



2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur.

"Filistin'e destek verilmiyor"

İsveçli müzisyen Zara Larsson, kişisel Instagram hesabında Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor." paylaşımında bulundu.

"Özgür Filistin"

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Instagram hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak Filistin'e destek verdi.

"Çözüm için dua ediyorum"

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson ise sosyal medya paylaşımında İsrail-Filistin çatışmalarından duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Çözüm için dua ediyorum. Tüm masum hayatlar için dua ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Barışın masada olması için kalplerimizi açık tutalım"

İngiliz sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesaplarında "İnsanlık: Kaybedilmiş Dava?" başlıklı bir paylaşımda bulunarak, "Yanlış yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik sahibi olma hakları herkes içindir. Barışın masada bir yeri olması için kalplerimizi açık tutalım." ifadesini kullandı.

"Gerçek barış, ancak uluslararası toplumun eşit olarak dağıtması gereken bir adalet temeli üzerine inşa edilebilir." diyen İslam, bu konuda tüm insanlığa düşen bir rol olduğunu vurguladı.

"Masum sivillerin katledilmesinin kabul edilemez"

ABD'li müzisyen Demi Lovato ise Instagram paylaşımında, masum sivillerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Hollywood oyuncusu Mark Ruffalo, bölgede yaşanan trajik olaylar nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, "Yaşanan tarifsiz acılardan ve can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu korkunç şiddet sona ermeli." ifadesini paylaştı.