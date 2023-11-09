Sosyal medya onları konuşuyor! Özlem ve Tayyar Öz’den skandal hareket Dilan Polat, Engin Polat ve ailesinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından gözler Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Avukat Feyza Altun, fenomen çiftin gerçek yüzünü ortaya çıkardı

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Son dönemde hızla yükselen ve lüks hayatları ile dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklandı.

Bu gelişme, sosyal medya fenomenlerinin servet sahibi olma hızına ve lüks yaşam tarzına odaklanmamıza neden oldu.

Şimdi ise dikkatler, benzer bir hızla yükselen Özlem ve Tayyar Öz çiftine çevrildi.

Özlem ve Tayyar Öz çifti, Polat ailesi gibi büyük değişimlerden geçti ve lüks yaşam tarzlarıyla gündeme geldi.

Fenomen çift, şu anda sosyal medya platformlarında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Özlem ve Tayyar Öz çiftinden skandal hareket!

Feyza Altun, ikinci Dilan Polat vakası olan Özlem Lina Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çiftin gerçek yüzünü şu sözlerle anlattı: