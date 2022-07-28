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- Sosyal medyada trend olan akımın sonu kötü bitti
Sosyal medyada trend olan akımın sonu kötü bitti
Sosyal medyada akım haline gelen "Kiki do you love me" şarkısı ile hareket halindeki araçtan inip dans eden kişi, bir başka şahıs tarafından tokat yedi.
- Haber Merkezi
- 28.07.2022 - 11:13
- Güncelleme : 28.07.2022 - 11:16
Dünyaca ünlü şarkıcı Drake'in şarkısı "In My Feelings" bir dönem ses getiren bir akımın çıkmasına neden olmuştu.
Şarkı eşliğinde binlerce sosyal medya kullanıcısı, hareket halindeki araçtan inip şarkıyla dans ettikleri videoları ilgili platformlarda paylaşmıştı.
Bu kez akımın sonu kötü bitti.
Yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı
Hareket halindeki arabadan inerek video çeken kişi, başka bir kişi tarafından tokatlandı.
Arabadan indikten sonra tokatlanan kişi neye uğradığını şaşırdı.
O anlar sosyal medyada yaklaşık 8 milyon kişi tarafından izlendi.