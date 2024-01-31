Sosyal medyayı salladı! Ankaragücü'nün yeni transferinin Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği dikkat çekti! Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara'nın Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği görenleri hayrete düşürüyor..

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara'nın ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği dikkat çekti.

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından "Gülümse çekiyorum.. Yeni transferimiz Riccardo Saponara, takımımızla ilk antrenmanına çıktı." sözleriyle paylaşılan görsel sosyal medyayı salladı.

Futbolseverler Riccardo Saponara'nın Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'da bu paylaşıma sessiz kalmadı ve Ankaragücü'nün bu paylaşımını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Soner Sarıkabadayı'nın "Buraya kupalar kazanmaya geldim" notunu eklediği paylaşım büyük beğeni topladı.

İşte Soner Sarıkabadayı'nın o paylaşımı...