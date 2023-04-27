"Spiker seviyor" Can Yaman'ın yeni aşkı Eva Gini, Diletta'yı aratmıyor! Yeşil sahadan cesur pozlar... Oyuncu Can Yaman, İspanyol güzel Eva Gini ile anılıyor. Spor spikeri ve sunucu olan Gini, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti. Yaman'ın takipçileri, "Diletta'ya benziyor" yorumunda bulundu.

Şimdilerde Türkiye kariyerine ara veren ve İtalya'da hayatını sürdüren ünlü oyuncu Can Yaman, aşk hayatıyla dikkat çekiyor.

İtalya spiker Diletta Leotta ile evliliğin kıyısından dönen Yaman, yollarını ayırdı.

Leotta, eski Beşiktaşlı futbolcu Loris Kairus ile birliktelik yaşamaya başladı, hatta anne olmak için gün sayıyor.

Gözler Can Yaman'a çevrilirken, ünlü oyuncunun bekarlığı uzun sürmedi.

Can Yaman’ın adı şimdilerde İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyor.

Yeni aşkı yine spiker

Instagram’daki dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Gini, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman'la tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı.

30 yaşında olan Eva Gini’nin cesur karelerini görenler, beğenmeden geçemedi.

Can Yaman'ın hayranları ise "Yeni yenge", "Diletta'nın kopyası", "Doğru seçim", gibi yorumlar yaptı.

Ünlü spikerin halı sahadan paylaştığı pozlar, görenleri mest etti.