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Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptı
Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 15 oranında zam yaptı. Aylık 17.99 TL olan bireysel abonelik paketi 20.99 TL oldu.
- Haber Merkezi
- 02.08.2022 - 13:06
- Güncelleme : 02.08.2022 - 13:22
Son dönemde yaşanan zam furyasından bir platform daha nasibini aldı.
Çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, Türkiye'deki abonelikleri için yüzde 15'lik zam kararı verdi.
Üyelik fiyatını artırdılar
Aylık 17.99 TL olan bireysel abonelik paketi 20.99 TL oldu.
23.99 TL olan aylık 'Duo' paketi ise 27.99 TL oldu.
Öğrenci paketi 10.49 TL'ye çıktı
29.99 TL olan aylık 'aile' paketi 34.99 TL‘ye yükselirken, öğrenci paketi ise 8.99 TL’den 10.49 TL‘ye çıkarıldı.