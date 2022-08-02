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Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptı

Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptı

Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 15 oranında zam yaptı. Aylık 17.99 TL olan bireysel abonelik paketi 20.99 TL oldu.