Squid Game oyuncularının burçlarına göre hangi karaktersin? Akrep, Terazi, Koç, Kova....

Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin oyuncuları mercek altına alındı. Dizinin gerçek karakterlerinin ardından şimdi ise burçları araştırılmaya başlandı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 17 Eylül 2021 tarihinde görücüye çıktı.

Kısa sürede en popüler yapımları bile geride bırakarak zirveye tırmanan Squid Game, rekor kırmaya devam ediyor.

Dizinin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung gibi oyuncular yer alırken, seyirciler ise oyuncuların hayatını mercek altına alındı.

Diziyi izleyen 111 milyon kişi, oyuncuların hem gerçek hayattaki hallerini hem de hangi burca sahip doluklarını merak ediyor.

Astroloji severler bu konuyla yakından ilgilenirken, astroloji hakkında bilgisi olmayanlar ise burç karşılaştırması yapmak istiyor.

Peki, Squid Game oyuncularının burçlarına göre hangi karaktersin? İşte oyuncuların burçları....

SQUİD GAME OYUNCULARININ BURÇLARI

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

BURCU: YAY

DİZİDEKİ KARAKTERİ

Bir şoför ve kumar bağımlısı,

Annesiyle birlikte yaşıyor,

Kızını maddi olarak destekliyor,

Borcunu ödemek istiyor.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

BURCU: AKREP

DİZİDEKİ KARAKTERİ

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı ve müşterilerinden para çaldığı için aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

BURCU: TERAZİ

DİZİDEKİ KARAKTERİ

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine oyun oynamayı tercih etti.

Beyninde tümörle yaşamını sürdürüyor.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

BURCU: YENGEÇ

DİZİDEKİ KARAKTERİ

Güney Koreli bir sığınmacıdır.

Aile üyelerini bulup, geri almak istiyor.

Ödeme yapabilmek için oyuna dahil oldu.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

BURCU: TERAZİ

DİZİDEKİ KARAKTERİ

Büyük kumar borçlarını kapatmak için oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

BURCU: AKREP

DİZİDEKİ KARAKTERİ

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra ailesine bakmak için oyuna giren Pakistanlı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

BURCU: BAŞAK

DİZİDEKİ KARAKTERİ