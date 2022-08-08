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    Sude Burcu ve Mert Öcal'ın romantik pozları! 'Sude bu fizik halis mi?'

    Survivor'da tanışarak aşk yaşamaya başlayan Sude Burcu ve Mert Öcal sosyal medyanın gündeminden düşmüyor..
    • 08.08.2022 - 16:18
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    Sude Burcu ve Mert Öcal'ın romantik pozları! 'Sude bu fizik halis mi?'

    Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarına dolu dizgin devam ediyorlar.Ünlü çift bol bol instagram hesaplarından birbirleri ile olan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    İkilinin takipçileri fotoğraflarına övgü dolu yorumlar yaparak Sude Burcu ve Mert Öcal'a destek veriyor.Birçok kullanıcı ikiliye çok yakıştıkları yönünde yorumarl yapıyor.

    Dün birlikte bir yemeğe çıkan Sude ve Mert instagramda paylaştıkları kareler ile büyük beğeni topladılar.İşte dün akşamli yemekten kareler..

    Sude Burcu ve Mert Öcal ın romantik pozları! Sude bu fizik halis mi? #1

    Sude Burcu ve Mert Öcal ın romantik pozları! Sude bu fizik halis mi? #2

    Sude Burcu ve Mert Öcal ın romantik pozları! Sude bu fizik halis mi? #3

    Sude Burcu ve Mert Öcal ın romantik pozları! Sude bu fizik halis mi? #4

    Sude Burcu ve Mert Öcal ın romantik pozları! Sude bu fizik halis mi? #5


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