Sümeyye Aydoğan mini etekli havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı: 'Göz kamaştırıcı güzellik' Oyuncu Sümeyye Aydoğan son sosyal medya paylaşımları ile beğeni topladı. İşte genç oyuncunun son Instagram paylaşımı..

Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan oyunculuğunun yanısıra güzelliği ile de beğeni toplamaya devam ediyor.

Sümeyye Aydoğan ilk olarak 2021 yılında Kahraman Babam isimli dizisinde Menekşe rolüyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Geçen Yaz, Sadakatsiz ve Duy Beni gibi dizilerde rol aldı.

Oynadığı diziler ile büyük bir şöhret yakalayan genç oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 1.2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Son olarak Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de Gece karakteri ile ekranlara çıkan Sümeyye Aydoğan son paylaşımı ile gündeme geldi.

Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı son pozlara takipçilerinden 'Bu güzellik gerçek olamaz', 'Göz kamaştırıcı güzellik' ve 'Çok güzelsin' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Sümeyye Aydoğan'ın son Instagram paylaşımı..