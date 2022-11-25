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    • Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz'la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya'dan olay poz: "Dehşetsin"

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz'la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya'dan olay poz: "Dehşetsin"

    Televizyon ekranlarında Adanalı, Medcezir, Fi gibi pek çok farklı yapımda rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya, mini elbiseli pozuyla beğeni topladı. Takipçilerinden ünlü isme yorum yağdı.
    • 25.11.2022 - 15:23
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    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz'la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya'dan olay poz: 'Dehşetsin'

    Ekranlarda ilk kez Şaşkın filminde yer alan ve Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak 2008 senesinde dizi oyunculuğuna başlayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Yakın süreçte Şahmaran dizisinde rol alacak olan Sarıkaya'nın son olarak Cem Yılmaz'la barıştığı iddia edilmişti.

    Ünlü isim, Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde de ilk başrolünü oynamış ve sonrasında Adanalı dizisinde rol alarak hafızalara kazınmıştı. 2010 senesinde düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan isim Lale Devri ve Medcezir dizileriyle ise şöhretinde doruk noktalara çıkmıştı.

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya dan olay poz: 'Dehşetsin' #1

    Sarıkaya, şimdilerde hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

    Süper minili pozuna yorum yağdı!

    1992 senesinde dünyaya geldiği bilinen 30 yaşındaki Sarıkaya, bu kez süper minili fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya dan olay poz: 'Dehşetsin' #2

    Siyahlar içinde giyinerek pozlar veren oyuncuya takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    "Dehşetsin"

    Takipçilerden ünlü isme "Serenay yine dehşetsin" "Taş gibi", "Maşallah" yorumları geldi.

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya dan olay poz: 'Dehşetsin' #3

    İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya dan olay poz: 'Dehşetsin' #4

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya dan olay poz: 'Dehşetsin' #5

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya dan olay poz: 'Dehşetsin' #6

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya dan olay poz: 'Dehşetsin' #7

    Süper mini elbisesiyle büyüledi! Cem Yılmaz la barıştığı söylenen Serenay Sarıkaya dan olay poz: 'Dehşetsin' #8

     


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