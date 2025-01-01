Survivor 2025 maaşları ortaya çıktı: İşte isimler ve ücretler...

Yağmur Dinç

Yeni yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025'te ünlüler kadrosu da gönüllüler kadrosu da açıklandı.

Yeni sezon yine farklı bir konseptte farklı etap ve parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları SMS oylaması olmadan yapılacak elemeler ile bireysel performanslara göre değerlendirilecek.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor.

İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler;

ÜNLÜLER TAKIMI ÜCRETLERİ

• İsmail Balaban 120 bin TL

• Serenay Aktaş 110 bin TL

• Barış Murat Yağcı 100 bin TL

• Sema Aydemir 110 bin TL

• Zeynep Alkan 85 bin TL

• Batuhan Karacakaya 105 bin TL

• Yağmur Banda 95 bin TL

• Ayşe Yüksel 90 bin TL

• Adem Kılıçcı 125 bin TL

GÖNÜLLÜLER TAKIMI ÜCRETLERİ

• Batuhan Gökgöz 80 bin TL

• Tuğba Yeni 75 bin TL

• Adilhan Numan 70 bin TL

• Dilşah Kurt 75 bin TL

• Mevlüt Koçak 75 bin TL

• Kübra Avcı 70 bin TL

• Göksu Küçükali 75 bin TL

• Kaan Kazgan 80 bin TL