Acun Medya imzalı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star, heyecan yaratmaya devam ediyor.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren gerilimi bitmeyen programda, birbirinden güçlü yarışmacılar final için kıyasıya mücadele ediyor.
Kırmızı ve mavi takım her hafta ada hayatına devam edebilmek için dokunulmazlık yarışına çıkıyor. Bu akşam dokunulmazlık oyununda ortalık karışacak.
Survivor All Star’dan yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın neler olacak…
Yasin ve Nefise kavga ediyor
Survivor All Star'ın yeni bölümünde Nagihan ve Sahra arasında sular durulmuyor. Nagihan yalakalık yapıldığını iddia ediyor.
Öte yandan dokunulmazlık oyunu sırasında Yasin ve Nefise birbirine giriyor. Bakalım Murat nasıl devreye girecek.
İşte Survivor All Star 21. bölüm fragmanı...