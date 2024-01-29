Haberler



Medya



Survivor All Star 21. bölüm fragmanı: Gerilim tavan yaptı! "Çıldırtma beni…"

Survivor All Star 21. bölüm fragmanı: Gerilim tavan yaptı! "Çıldırtma beni…" TV8'in zorlu yarışma programı Survivor All Star'da sular durulmuyor. Bu kez kavga bakın kimler arasında... Programdan yeni bölüm fragmanı geldi. Bu akşam yer yerinden oynayacak.