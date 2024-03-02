Survivor All Star 48. bölüm fragman: Tarihte ilk! Yarışmacının yakını operasyon kurarak... Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star yarışma programında, bu akşam yer yerinden oynayacak. Survivor tarihinde ilk kez yaşanıyor. Acun Ilıcalı bakın ne yapacak. İşte Survivor All Star yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star, son bölümüyle izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın enerjisiyle ekrana gelen programda, kırmızı ve mavi takımlar arasındaki zorlu mücadeleler seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Her hafta birbirinden zorlu oyunlarla karşılaşan takımlar, büyük final için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Survivor All Star bu akşam ekranlara damga vuracak...

Survivor tarihinde bir ilk!

Bu akşam yayınlanacak olan bölümde oyun parkurunda boynunu vuran yarışmacı ciddi bir sakatlık geçiriyor. Öte yandan Acun Ilıcalı, konseyde şoke eden açıklamalarda bulunacak.

Survivor tarihinde daha önce görülmediğini, bir yarışmacının yakınının Dominik’le bağlantıya geçtiğini açıkladı. “Artık işi operasyona bağlamış. Dominik’te lokal üzerinden kendi yakınına…” sözleri şoke edecek.

İşte Survivor All Star 48. bölüm fragmanı…