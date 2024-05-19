Survivor All Star'da Seda'nın acı dolu anları Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde zorlu parkuru geçip oyunu bitiren Seda birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu.

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ensonhaber.com

Survivor All Star'da artık son haftalara gelindi ve heyecan daha da arttı.

Kırmızı takım, mavi takım karşısında 12-7 galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.

Kırmızı takımda ilk eleme adayı Merve Aydın'ın ardından bir isim de mavi takımdan belirlendi.

Seda yere yığıldı

Zorlu parkuru geçip oyunu bitiren Seda birden yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu.

Oyunu kazanan Seda bel ağrısıyla ağlamaya başladı.

"Acısı bacağıma vuruyor" diyen Seda acılar içerisinde muayene edildi.

Ayağının kopacak gibi ağrıdığını söyleyen Seda "Sanki sinir ucu tutuyor" dedi.

"Stresten acıdan kendimi yere saldım"

Konseyde konuşan Seda "Çok stresli bir oyundu. Kendimizi çok eksik hissettik zaten Ogeday da yok. Oyunda dar bir engelde sıkıştık. Bir anda boşluğuma geldi. Merve'nin bir anda gelip belime o şekilde baskı yapacağını düşünmedim. Sonra da sayı için devam etmeye çalıştım. Sonra stresten acıdan kendimi yere saldım. Bilerek yaptı demiyorum. Ben çok dikkat ederim birisi öne geldiyse ona temas etmem hiç. Acıyla ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Acıdan ağladığımı da bilmem. Bence birbirimize çok dikkat etmemiz gerekiyor son 15 gün" dedi.