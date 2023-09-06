Survivor Avatar Atakan'ın takipçisine verdiği yanıt sosyal medyayı salladı: 'O ekonominin..' Avatar Atakan'ın sosyal medya hesabında bir takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Avatar Atakan ve takipçisi arasında geçen o diyalog..

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Survivor'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve Avatar Atakan olarak tanınan Çağan Atakan Arslan bir takipçisine verdiği yorum ile dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Avatar Atakan Survivor'ın ardından oyunculuk yapmaya başlamıştı.

Farklı dizilerde rol alarak kamera karşısına geçen Avatar Atakan özel hayatı ile de sık sık adından söz ettiriyor.

2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Kick boks ve Muay Thai sporcusu Avatar Atakan sosyal medyada ailesi ile sık sık paylaşım yapıyor.

2018 yılının Haziran ayında Leon Aslan isimli bir erkek çocuğu dünyaya gelen çiftin geçtiğimiz aylarda Zenia adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

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Son olarak eşi ve çocukları ile bir karesini paylaşan Avatar Atakan'ın o paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Avatar Atakan'ın takipçisinden gelen soruya verdiği yanıt gündeme oturdu.

Avatar Atakan, bir takipçisinin ‘Son çocukta niye zengin sarısı yok?’ sorusuna “O ekonominin kötü zamanında doğdu.” cevabını verdi.