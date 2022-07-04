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    Survivor İsmail Balaban'a sevgilisinden büyük destek! 'Sen savaşçısın'

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olamayan İsmail Balaban'a en büyük destek sevgilisinden geldi. Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'in paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 04.07.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 14:37
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    Survivor İsmail Balaban'a sevgilisinden büyük destek! 'Sen savaşçısın'

    Survivor 2021 şampiyonu güreşçi İsmail Balaban, Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehilvanlık müsabakalarına katıldı.

    Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu sene genç pehlivanlar damga vurdu. Yarı finalde İsmail Balaban rakibi Cengizhan Şimşek'e elendi.

    Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek finalde karşı karşıya geldi.

    Kırkpınar’da yarı finalin sona ermesiyle geçmiş yılların tüm altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

    Böylece İsmail Balaban Er Meydanı'nda üçüncü oldu.

    Bu senenin favori başpehlivanlarından İsmail Balaban hayal kırıklığı yaşadı.

    Balaban ile Survivor yarışmasında tanışıp ardından aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ise sevgilisine aşk dolu bir mesaj yazdı.

    Sevgilisinden destek mesajı

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olamayan İsmail Balaban'a sevgilisi İlayda'dan gelen destek yüklü mesaj şu şekilde:

    "Senin için söyleyebileceğim bir tek şey var o da iyi ki... İyi ki sensin İsmailim. Sen bizim gururumuzsun. Sen savaşçısın, emeksin, sen hayırlı bir evlatsın, sen iyi bir eşsin. İyi ki sensin"

    Survivor İsmail Balaban a sevgilisinden büyük destek! Sen savaşçısın #1

    Survivor İsmail Balaban a sevgilisinden büyük destek! Sen savaşçısın #2

    Survivor İsmail Balaban a sevgilisinden büyük destek! Sen savaşçısın #3

    Survivor İsmail Balaban a sevgilisinden büyük destek! Sen savaşçısın #4


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