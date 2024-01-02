Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! Survivor All Star 2024 2. bölüm tanıtımı

TV8'in popüler yarışma programı Survivor All Star 2024 dün akşam yeni sezonuyla ekrana gelmeye başladı.
İlk bölümüyle büyük heyecana sahne olan Survivor izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.
Yeni sezonun ilk bölümünde Turabi ile Yiğit Poyraz arasındaki tartışma geceye damga vurdu.
All Star sezonuyla ekrana gelen Survivor'da mavi takım ve kırmızı takım sezonun ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.
Survivor All Star 2024'ün ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Dün akşam yapılan ada konseyi sonrası kırmızı takımdan Doğukan Manço ilk eleme adayı oldu.
Survivor All Star bugün akşam 2. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Yarışmanın 2. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara açıkladığı bir sürpriz merak uyandırdı.
İşte Survivor All Star 2024 2. bölüm tanıtımı