Survivor Turabi'nin annesi ile benzerliği şaşırttı! "Anasının kuzusu" Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın anne ve babası ile olan pozlarını görenler, benzerlikleri karşısında şoke oldu. İşte Turabi'nin ailesi...

ensonhaber.com

1987 yılında Mersin’de doğan Turabi, adını ilk olarak dans performansını sergilediği Yetenek Sizsiniz yarışmasında duyurdu.

Akabinde Survivor macerasına atılan Turabi, peş peşe şampiyonluklar elde ederek "Turbo Turabi" olarak anılmaya başladı.

2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds yarışmasında birinci olan Turabi, geniş bir takipçi kitlesine de ulaştı.

2024 Survivor All Star kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, performansı ve tavırlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çamkıran Ailesi

Turabi'nin ailesini merak edenler ise annesi ve babası hakkında detayları araştırıyor.

Turabi Çamkıran annesi Meryem Çamkıran ve babası Halil Çamkıran ile benzerliği şoke ediyor.

İşte Survivor Turabi ve ailesi...