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Survivor Turabi'nin annesi ile benzerliği şaşırttı! "Anasının kuzusu"

Survivor Turabi'nin annesi ile benzerliği şaşırttı! "Anasının kuzusu" Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın anne ve babası ile olan pozlarını görenler, benzerlikleri karşısında şoke oldu. İşte Turabi'nin ailesi...