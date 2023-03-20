Survivor Zeynep Alkan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor Zeynep Alkan neden yok, ayrıldı mı? Survivor'da yarışan ve ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan'ın son günlerde oyunlara çıkmadığı biliniyordu. Acun Ilıcalı'dan Alkan hakkında açıklama geldi. Peki Survivor Zeynep Alkan diskalifiye mi oldu? Zeynep Alkan neden yok, ayrıldı mı?

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Zeynep Alkan, Survivor 2023'te son bölümlerde yer almamıştı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı yarışmada bir sakatlık yaşamıştı. Acun Ilıcalı; Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan hakkında açıklamalarda bulundu.

Survivor Zeynep Alkan yarışmada neden yok?

Ünlüler takımında yer alan Zeynep, yarışmada takım arkadaşları ve izleyiciler tarafından oldukça beğenilen bir isimdi. Sempatik tavırlarıyla da bilinen Alkan, birkaç gündür oyunlara çıkmıyordu.

Acun Ilıcalı, Alkan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Survivor Zeynep, böylece yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti.

Sakatlık sebebiyle yarışmadan ayrıldı

Ilıcalı, yapılan son konseyde, Zeynep'in sakatlığının kısa sürede tedavi edilemeyeceğini ve bu sebeple elinden ameliyat olması gerektiğini ifade etti.

Ilıcalı, "Ameliyat elinden olduğu için şunu sorduk, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi. "