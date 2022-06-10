Survivor'da Batuhan Karacakaya yeniden potaya girdi

Suvivor'a Evrim Keklik'in veda etmesinin ardından yeni eleme adayları, Ayşe Yüksel ve oy çokluğuyla favori yarışmacılardan olan Batuhan Karacakaya oldu.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor All Star, heyecan dolu bölümlerle devam ediyor.

Son olarak Evrim Keklik'in elendiği yarışmada, yeni gitme adayları belirlendi.

Ayşe Yüksel'in girdiği potaya, oy çokluğu ile Batuhan Karacakaya dahil oldu.Favori yarışmacının bir kez daha potadan çıkacağı düşünülüyor.

Survivor'da yeni eleme adayları

Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8-6'lık skor ile Mavi takım kazandı. İkinci turu kazanan da 8-7'lik skor ile Mavi takım oldu. Böylelikle Mavi takım hem ödülün hem de dokunulmazlığın keyfini çıkarırken, Kırmızı takım konseyde isim yazmak zorunda kaldı.

Evrim Keklik'in elenmesinin ardından ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla Batuhan Karacakaya oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

Berkan

Nisa

Ogeday

Hikmet

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI