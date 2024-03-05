Survivor'da sigara mı içildi, kim içti? Elinde yakalandı! Survivor All Star'da sigara krizi! Elinde sigara olduğu iddia edilen yarışması sosyal medyada merak konusu oldu.

ensonhaber.com

Tv8'in fenomen yarışması Survivor, All Star kadrosuyla ekrana geliyor.

Birbirinden tanıdık isimlerin yer aldığı bu seneki Survivor'da skandallar da bitmek bilmiyor.

Oyuncuların kavgası gürültüsü ifşası derken, son olarak "sigara" krizi gündeme geldi.

Gizem ve Pınar’ın düelloya çıktığı sırada arkada oturan bir erkek yarışmacının sigara içtiği iddia edildi.

Sigara içen kim

Survivor’da yarışmaya sonradan dahil olan Avatar Atakan’ın oyun sırasında elinde sigara olduğu iddia edildi.

Sosyal medyayı çalkayan görüntü, kullanıcıların yorumlarına tutuldu.

İzleyicileri ikiye bölen görüntülerde bir kısım ise eldeki şeyin yaprak olduğunu iddia etti.

Konuya henüz açıklık getirilmediği gibi yarışmacının da kim olduğu belli olmadı.