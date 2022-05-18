Survivor'dan elenen Seda Ocak oldu

Finale doğru yaklaşan Survivor All Star 2022 sezonunda bu hafta Seda Ocak hayallerine veda etti.

Survivor All Star, 17 Mayıs Salı akşamı eleme heyecanıyla ekranlara geldi.

Survivor'da elemeye kalan Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet için sms oylaması yapıldı.

Gönüllüler takımından 6 eleme adayının potaya girdiği son konseyde SMS sıralamasına göre elenen isim belli oldu.

Seda Ocak elendi

Dominik'e veda eden yarışmacı Seda oldu.

Survivor'dan elenen Seda ile ikiz kardeşi Sema gözyaşlarına boğuldu.

Seda veda konuşmasında "Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım. Ben erkeklerle yarışmak istiyordum, hayallerim vardı. Sema'yı burada bırakacak olmak,çok üzücü. Yolum bu kadarmış yapacak bir şey yok" dedi.