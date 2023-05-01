Süt Kardeşler'in Bihter'i Hale Soygazi'nin yıllar içindeki değişiöi şoke etti! "Bu güzellik halis mi hala?" Süt Kardeşler filminde hayat verdiği Bihter karakteriyle tanıdığımız Hale Soygazi, yılları meydan okuyor. Yeşilçam'ın e güzel oyuncularından birisi olan Soygazi, şimdilerde de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

21 Eylül 1950 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hale Soygazi, Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alıyor.

İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçilen Hale Soygazi, bugüne kadar sayısız filmde yer aldı.

Soygazi, diğer Yeşilçam yıldızları gibi de ekrandan uzak kalmayı tercih etmedi. Son olarak Hayatımın Şansı'nda yer aldı.

Özellikle Süt Kardeşler filminde hayat verdiği Bihter karakteri ile tanınan Soygazi, yıllara da meydan okuyor.

Oyunculuk sevdasından vazgeçmeyen ve kendisine de oldukça iyi bakan Soygazi, son haliyle göz doldurdu.

Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından evlenen Soygazi için, sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

İşte Hale Soygazi'nin son hali

Hale Soygazi, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi usta isimlerle birlikte yer aldı. Oynadığı filmler ve güzelliği ise hala dillerde.

Oyunculuğu ile gündeme gelen ve onun dışında sakin bir hayat süren Hala Soygazi, yıllara meydan okuyor.

Son haliyle gündeme gelen oyuncuya, sevenleri de iltifat etmeyi ihmal etmedi.