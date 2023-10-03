Sütyenle çalılıklarda! Dilara Aksüyek cesurlaştı, Instagram sallandı... Oyuncu Dilara Aksüyek'in son pozları karşısında takipçileri kayıtsız kalamadı. Cesur karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Asıl adı Ferdane Dilara Aksüyek olan oyuncu, İzmir'de dünyaya geldi.

Müjdat Gezen'de eğitim alan Dilara Aksüyek, oyunculuk alanında ilerlemek istedi.

İlk oyunculuk tecrübesini 2012 yılında Evlerden Biri dizisinde "Filiz" karakteri ile yaşayan Aksüyek, akabinde Merhamet dizisinde yıldızını parlattı.

Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Arıza, Baş Belası, Baba ve Yürek Çıkmazı'nda rol alan Dilara Aksüyek, şimdilerde adından sosyal medyada söz ettiriyor.

Güzelliği ve fiziğini cesur kombinler ile buluşturan ünlü oyuncu, görenleri mest ediyor.

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Aksüyek, son olarak yeşillikler arasında sütyenle poz verdi.

Mini eteğiyle giydiği büstiyeri uyum sağlayan Dilara Aksüyek, vücudundaki dövmeleri de gösterdi.

Aksüyek'in pozlarına beğeni yağmuru geldi.