Tahmin etmesi zor! Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır bakın nereliymiş; İşte memleketi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, kariyerine Ses Dergisi'nin 1967 yılında düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalarak başladı.
1968 yılında ise Saklambaç gazetesinin Fotoroman Artisti Yarışması'nda birinci olan İnanır, sinemaya "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük bir rolle adım attı.
Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Türkan Şoray'la birlikte kamera karşısına geçtiği "Kara Gözlüm" filminde ilk başrolünü oynayan Kadir İnanır, performansı ve karizmasıyla Yeşilçam'ın yıldızlarından biri haline geldi.
"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Amansız Yol", "Tatar Ramazan" gibi pek çok filmde rol alarak adını efsaneler arasına yazdırdı.
Bugünlerde ise sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
Hastaneye kaldırıldı
İnanır, geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.
Daha sonra taburcu olan usta ismin durumunun ağırlaşmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı söylendi.
Usta sanatçının hayranları hem sağlığını hem de özel hayatını merak ediyor. İşte Kadir İnanır’ın duyunca çok şaşıracağınız memleketi.
Kadir İnanır'ın memleketi...
Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden Kadir İnanır, 1949 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi.
Kabalık aileden gelen 14 kardeş arasında en küçük olarak büyüyen İnanır, aslen Ordulu. Usta sanatçının memleketi duyanları şaşırttı.