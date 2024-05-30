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Tahmin etmesi zor! Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır bakın nereliymiş; İşte memleketi

Tahmin etmesi zor! Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır bakın nereliymiş; İşte memleketi Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Kadir İnanır, sağlık sorunlarıyla gündemde. Sevenleri onun hem sağlığını merak ediyor hem de özel hayatına dair daha fazla bilgi edinmek istiyor. Usta sanatçının memleketini duyan ise şaşıp kalıyor.