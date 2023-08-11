Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu.. Ünlü sanatçı Tarkan sosyal medya hesabından eşini öptüğü bir kareyi paylaştı. İşte Tarkan'ın beğeni toplayan o paylaşım..

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nu öptüğü bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Zaman zaman eşiyle pozlarını paylaşan Tarkan'ın son paylaşımı büyük beğeni topladı. Disney'in Atatürk dizisi hakkında aldığı karar hakkında sessiz kalan Tarkan takipçileri tarafından tepkiyle karşılaştı. Ünlü ismin eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına neden bu konuda sessiz kaldığı şeklindeki eleştirisel yorumlar yapıldı. 2016 yılında evlenen Tarkan ve Pınar çiftinin 2018 yılında Liya isminde bir kız çocukları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tarkan son olarak eşi ile yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Tarkan paylaştığı o kareye "Aşk doğacak yarın…" notunu ekledi. İşte o kare..