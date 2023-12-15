Taro Emir, Afta Saraçoğlu ile ilgili aşk açıklaması yaptı! "Afra ile…" Yalı Çapkını dizisi ile bir araya gelen ünlü oyuncular sık sık aşk dedikoduları ile gündeme geliyordu. Başarılı oyuncu Tarık Emir Tekin çıkan aşk dedikodularıyla ilgili açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisinde Seyran ve Kaya karakterlerine hayat veren Tarık Emir Tekin’le Afra Saraçoğlu hakkında çıkan aşk dedikolarıyla ilgili açıklama geldi.

Şevval Sam’ın eski futbolcu Metin Tekin’le evliliğinden dünyaya gelen, Tarık Emir Tekin, uzun süre aşk yaşadığı Sofia Katc ile olan birlikteliğine son vermişti. Ayrılığın hemen ardından “Acı çekiyorum” açıklamasında bulunan oyuncunun adı, şu sıralarda rol arkadaşı olan Afra Saraçoğlu ile anılıyor.

Tekin’in, Saraçoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Taro Emir, ortaya atlan iddialar hakkında açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu.

"Afra ile aramızda..."

Açıklamasında, "Ben bu tarz, yorumlarda bulunmaktan utanıyorum. Bu dedikodu benim özel hayatımın üzerinden oluyorsa benim Afra ile aramda hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Biz o sette çok iyi dostuz, haftanın altı günü birlikte çalışıyoruz" dedi.

“Hayatımda biri yok"

Tarık Emir Tekin sözlerine şu şekilde devam etti, “Şu an hayatımda biri yok. Yaşanmışlıkları çok severim. Bir botum var on beş yıldır giyerim, bir botum, var keza oda öyle uzun zamandır onu da giyiyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum o yüzden fotoğraf makinemi, hiç yanımdan ayırmam.”