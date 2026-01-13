Taşacak Bu Deniz 14. bölüm 2. fragman: Eleni’ye gözaltı kararı! Annesi mesleğinden edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in iddialı yapımlarından Taşacak Bu Deniz, ekrana gelen son bölümüyle bir kez daha izleyicilerin ilgisini üzerine çekti.

Başrollerinde Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı yapımda yaşananlar yeni bölüme dair merakı artırdı.

Diziden beklenen fragman geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

ELENİ GÖZALTINA ALINIYOR

Oruç’un vurulmasının ardından yaşanan gelişmeler, dizide dengeleri tamamen değiştiriyor. Panik içinde kalan Eleni, ameliyatı hastane yerine sağlık ocağında gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Ancak bu karar, Eleni için geri dönülmesi zor sonuçların başlangıcı oluyor.

Eleni’nin annesinin, çıkarılan kurşunu savcılığa teslim etmesi olayların seyrini değiştiriyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkıyor.

Eleni kısa süre içinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Meslekten ihraç edilecek?

Esme ve Adil Eleni’yi kurtarabilecek mi?

İşte Taşacak Bu Deniz 14. Bölüm 2. Fragman: