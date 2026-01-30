Taşacak Bu Deniz'de Fadime'yle eski sevgili iddiası: Aynı dizideki rol arkadaşıyla...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Hem hikayesi hem de karakterleriyle dikkatleri üzerine çeken dizide Fadime karakteri bir ayrı seviliyor.

Fadime karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zeynep Atılgan’ın özel hayatı da merak ediliyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre güzel oyuncunun eski sevgilisi de aynı dizideymiş…

ESKİ SEVGİLİSİ AYNI DİZİDE İDDİASI!

Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan'ın, aynı dizide Adil'in küçüklüğünü canlandıran Arda Anarat ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

İkili daha önce Yargı dizisinde nişanlı çift olarak oynamışlardı. Ardından çift olarak Kanal D'nin Arda ile Omuz Omuza programına katıldı.

Daha sonra bu dizide bir araya gelmeleri, o görüntüleri yeniden gündeme taşıdı. İşte o kareler: