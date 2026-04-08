Yeraltı ile Taşacak Bu Deniz arasında şaşırtan bağ: Anne kız çıktılar

sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan iki diziyi birbirine bağlayan sürpriz bir detay, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Yeraltı dizisinde canlandırdığı “Gülsüm Ana” karakteriyle büyük beğeni toplayan Hülya Gülşen’in özel hayatına dair ortaya çıkan bu bilgi, ekran başındaki izleyicilerin ilgisini adeta ikiye katladı.

Başarılı oyuncunun öz kızının, TRT 1’in reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz kadrosunda yer alması, hem sosyal medyada hem de dizi takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.

Bu beklenmedik bağ, iki yapım arasında dikkat çeken bir kesişim noktası oluştururken, anne-kızın kim olduğu da merak edildi.

OYUNCU ANNENİN OYUNCU KIZI

Ünlü oyuncu Hülya Gülşen, Taşacak Bu Deniz'de Savcı Feride'yi oynayan Naz Çağla Irmak'ın annesi.

Irmak, dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte "Bizim Evin Halleri" isimli yapımda kamera karşısına geçti.