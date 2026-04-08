Taşacak Bu Deniz’de şaşırtan tarih hatası: İzleyici affetmedi

Her hafta cuma günü TRT 1'de izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, reytinglere damga vuruyor.

Dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal paylaşıyor. Senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, çekim hatasıyla gündeme geldi.

MEZARDAKİ TARİH HATASI GÜNDEM OLDU

Taşacak Bu Deniz dizisinin fragmanında Ömer Koçari'nin mezarındaki ölüm tarihi ile dizinin bölümünde yer alan ölüm tarihi farklı çıktı.

İzleyiciler bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Fragmanda mezarın üzerindeki ölüm tarihi 07.10.2005 görünürken, yeni bölümde ise 07.02.2005 olarak yer aldı.