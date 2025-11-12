Taşacak Bu Deniz’in genç Adil’i tanıdık çıktı: Meğer 14 yıl önce...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz dizisinde bir detay izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Dizide Adil karakterinin gençliğini canlandıran oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı.

Meğer bu genç isim, yıllar önce izlenme rekorları kıran başka bir yapımda da rol almış.

Dizide flashback sahneleriyle öne çıkan oyuncu, geçmişteki performansıyla da hatırlanıyor.

MUHTEŞEM YÜZYIL’IN ŞEHZADE MEHMED’İYDİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil’in gençliğine hayat veren ünlü oyuncu Arda Anarat gündeme oldu.

Meğer günümüzde hala izlenmeye devam eden bir dönemin favori dizisi Muhteşem Yüzyıl’da da oynamış.

Ünlü oyuncu 13 yaşındayken Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın büyük oğlu Şehzade Mehmed’e hayat vermişti.

15 Nisan 1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Arda Anarat, ilk oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başladı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından birçok yapımda yer aldı. Cesur Hemşire, Diriliş, Çınar, Galip Derviş ve Çukur dizisinde de boy gösterdi.

Şimdiler de ise TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz’de Adil karakterinin gençliğini canlandırıyor.