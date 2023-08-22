Taze anne Aslı Enver havuza girdi... O kareye sosyal medya yıkıldı! O detaya: "Yaktın" denildi! "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, havuzda eşine poz verdi.

ensonhaber.com Bugüne kadar sayısız projede yer alan Aslı Enver, kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıktı. Elay adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Enver, ailesini gözlerden uzak tutuyor. Kızının yüzünü paylaşmayan ve basından köşe bucak kaçıran Enver, şu sıralar anneliğin tadını çıkarıyor. Anne olmanın ve yuva kurmanın keyfini süren Aslı Enver, sosyal medyadan yeni bir paylaşım daha yaptı. Havuza paylaşımı geldi 39 yaşındaki Aslı Enver, son olarak 6.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Havuzda eşine poz veren ve paylaşımına Göbudak'ı etiketleyen Enver'e; kısa sürede 138 bin beğeni geldi. Kızına duygusal sözler Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.