Teoman'dan şoke eden açıklama! 'Keşke kazansaydım'

Nişantaşı'ında bir AVM'de görüntülenen ünlü şarkıcı Teoman, hakkında çıkan iddialara öyle bir cevap verdi ki...

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.

Her zaman siyah renk kıyafetler giymeyi tercih eden 54 yaşındaki şarkıcı, rengarenk ve çiçek desenli gömleğiyle dikkat çekti.

Muhabirlerle sohbet eden ünlü rock'çı, "Artık çok siyah giyince kendimden sıkıldım. Bunları giymek için kendimi zorluyorum" dedi.

"Keşke o kadar kazansaydım"

Şarkıcı, "Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana" diye yanıt verdi.

Bir reklam filminden 17 milyon lira aldığı iddiaları hakkında da konuşan Teoman, "Keşke o kadar para kazansaydım. Açıkçası ben o kadar büyük bir isim değilim, o yüzden o parayı bana kimse vermez. Haklılar da..." dedi.

Konuşmasının devamında bayramda annesinin koronavirüse yakalandığını söyleyen şarkıcı, "Annemle uğraştım. Bugün yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçti. O yüzden bugün sevinçliyim" dedi.