Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken Muharrem İnce paylaşımı: "Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi" Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye önce tepki gösterdi ardından takip ettiğini açıkladı..

Son günlerde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile sosyal medya üzerinden atışan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Muharrem İnce paylaşımı ile gündeme geldi.

Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Şahan Gökbakar, yaptığı bir paylaşımda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi takipten çıktığını söyledi.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyada Muharrem İnce'yi destekleyen hesapların birçoğunun bot olduğunu iddia etmesinin ardından Muharrem İnce'nin kendisine telefonda tepki gösterdiğini açıklamasının ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar "Birgün baktım Muharrem İnce beni takip ediyormuş. Bazı hallerini doğru ve samimi bulurdum. Dedim bende geri takip edeyim. Sonra, Cumhurbaşkanlığı adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Noluyoruz ya. Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi." dedi.

Geri takip ettiğini açıkladı

Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi eleştiren paylaşımının ardından Muharrem İnce ile telefonda görüştüklerini açıkladı.

Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada "Muharrem beyle tatlı bir sohbet ettik. Onu destekleyen gençlerin gösterdiği sevgi ve emek karşısında duygusal bir tepki vermiş olabilir. Özünde Nevşinle bir yanlış anlaşılma olmuş büyük ihtimal. Araması ve samimiyetle anlatması güzel hareket...Geri takip" ifadelerine yer verdi.