Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini bluzu ve eteğiyle sosyal medyayı aydınlattı! Güzelliğini gören kıskandı

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini bluzu ve eteğiyle sosyal medyayı aydınlattı! Güzelliğini gören kıskandı

Teşkilat dizisindeki Ceren rolüyle adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Mini bluzu ve eteğiyle poz veren Eyüboğlu, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Ezgi Eyüboğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde bekarlığın tadını çıkarıyor.

Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Payitaht Abdülhamid gibi başarılı projelerde rol alan Eyüboğlu, son olarak TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde boy gösterdi.

Başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizide Ceren karakterine hayat veren Eyüboğlu, diziden ayrılarak hayranlarını şaşırttı.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkati çeken oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareleriyle kendine hayran bırakıyor.

Tarzıyla dikkati çekti

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz akşam eski rol arkadaşı Deniz Baysal ile bir davete katıldı.

Davette pembe ceket ve etek takım tercih eden Ezgi Eyüboğlu, dekolteli büstiyeri ve eteğiyle peş peşe poz verdi.

Doğal güzelliği ve fit vücuduyla büyüleyen Eyüboğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Güzel oyuncunun yeşillikler içinde verdiği pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.