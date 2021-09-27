Teşkilat'ın Mete Başkan'ı neden yok, yerine kim geldi? Mesut Akusta'nın akıbeti belli oldu

Teşkilat'ın Mete Başkan'ı neden yok, yerine kim geldi? Mesut Akusta'nın akıbeti belli oldu

Teşkilat dizisi dün yeni sezona "Merhaba" derken, Mesut Akusta'nın olmayışı dikkati çekti. Gözler Mete Başkan'ı ararken, Teşkilat'ın Mete Başkan'ı neden yok, yerine kim geldi? soruları gündeme geldi.

TRT ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Mesut Akusta, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı Teşkilat, dün başladı.

Yeni bölümü ile ikinci sezona bomba gibi bir giriş yapan dizi, kadroya dahil olan yeni oyuncuları ile dikkati çekti.

Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp'in yer aldığı dizide, Mete Başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta'nın olmaması herkesi şaşırttı.

Akusta, Teşkilat'ın yeni sezon çekimleri için Ankara'ya gitmiş ve evinde beyin kanaması geçirmişti.

Ameliyata alınan ve başarılı geçen tedavi süresini tamamlayan oyuncu, hastaneden taburcu oldu.

Dün yayınlanan bölümde Akusta'nın olmaması, "Teşkilat'ın Mete Başkan'ı neden yok, yerine kim geldi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Teşkilat'ın Mete Başkan'ı neden yok, yerine kim geldi? İşte detaylar...

MESUT AKUSTA TEŞKİLAT'TAN AYRILDI MI?

Bir takipçisinin, "Mesut Bey nasıl oldu. Dizeye devam edebilecek mi?" sorusuna cevap veren Şafak Özbir, "En çok gelen soruya bir kerede cevap vereyim; Mesut çok şükür iyi...

Çok büyük bir şey atlattık. Ameliyata girerken yüzde 50 hayatı risk, yüzde 50 felç riski taşıyordu.

Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci, enfeksiyon, solunum, tansiyon, tekrar kanama riski derken tüm engelleri aştık.

Evimizdeyiz ve Mesut çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabilecek ne mutlu." dedi.

Şafak Özbir'in bu açıklamasının ardından Mesut Akusta çekimlere başladı.