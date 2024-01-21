ensonhaber.com
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun olan ancak kariyerini televizyona çeviren Aybüke Pusat, "Teşkilat" dizisinde rol alıyor.
Neslihan karakterini canlandıran Pusat, yeteneğiyle büyülüyor.
Magazinin de yakın markajında olan Aybüke Pusat, son paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi.
Katıldığı bir davetten poz veren Pusat, kırmızılar içinde görüldü.
Alev alev
28 yaşındaki ünlü oyuncu, kırmızı elbisesini aynı renk külotlu çorapla kombinledi.
Aybüke Pusat'ın göğüs dekolteli tercihi, objektife yansıdı.
Instagram'da paylaşım yapan Pusat, takipçilerini mest etti.
İşte o kareler...